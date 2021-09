Lost Ark schafft es dieses Jahr nicht mehr, Termin auf Anfang 2022 geschoben

HQ

Amazon Game Studios und Smilegate benötigen mehr Zeit für die Fertigstellung der europäischen Version von Lost Ark. Im einem Schreiben an die Community informieren die Entwicklerteams darüber, dass das Action-MMORPG auf „Anfang" 2022 geschoben wurde, damit die MitarbeiterInnen einerseits auf das Feedback der Alpha-Spieler reagieren und gleichzeitig die Änderungen an der Live-Version aus Korea umsetzen können. Weil das viel Arbeit ist, ist das Spiel etwas länger in Arbeit.

Beta-Tester dürfen sich Anfang November noch einmal ins Geschehen wagen, sofern sie von den Entwicklern eingeladen werden (oder für den Zugang zwischen 15 und 100 Euro bezahlen). Von nun an möchte uns Smilegate monatlich über Fortschritte im Entwicklungsprozess informieren, zuletzt haben sie beispielsweise Text und Sprachaufnahmen lokalisiert, Serverarbeiten durchgeführt und Spielfehler behoben.