Lost Ark noch bis Donnerstag in geschlossener Beta unterwegs

Amazon Games hilft dem südkoreanischen Entwicklerteam von Smilegate dabei, das MMO-Action-Rollenspiel Lost Ark in Europa zu veröffentlichen und momentan ist das Spiel bei uns im Rahmen einer geschlossenen Beta spielbar. Noch bis zum 11. November haben die Spieler die Chance, die Welt Arkesia allein oder mit Verbündeten zu erforschen. Es gibt 15 Charakterklassen mit bekannten Fähigkeitensets, die gemeinsam eine infernale Bedrohung aufhalten müssen. Wer nicht nur kämpfen will, segelt mit einem Schiff über das Meer oder versucht sich am Bau eines eigenen Hauses. Anfang 2022 soll Lost Ark auch bei uns erhältlich werden.