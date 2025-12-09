Lost and Found Co. startet im Februar 2026

Im Rahmen des Indie-Stacked Wholesome Snack Showcase ist der Entwickler Bit Egg Inc aufgetaucht, um das offizielle Veröffentlichungsdatum für das Wimmelbild-Abenteuerspiel bekannt als Lost and Found Co. bekannt zu nennen

Lost and Found Co. wird am 11. Februar 2026 über Steam auf dem PC starten, und an diesem Tag können die Spieler ihre Reise als Praktikantin Ducky beginnen, der für ein magisches Startup arbeitet, das Menschen dabei helfen will, ihre verlorenen Gegenstände und Habseligkeiten zu finden.

Das vollständige Spiel bietet eine Einzelspielerkampagne mit zusätzlichen Bonusleveln, die Spieler herausfordern, kombiniert mit interaktiven Levels und einem Büro, das individuell angepasst und dekoriert werden kann. Dann gibt es auch Easter Eggs und Geheimnisse zu entdecken, für diejenigen, die ein scharfes Auge haben.

Da das Startdatum näher rückt, schauen Sie sich unten einen Blick auf Lost and Found Co. an.