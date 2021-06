Löscht Brände und rettet Zivilisten als Feuerwehrfrau Firegirl

Thunderful Publishing und Dejima Games haben auf dem zweiten Guerrilla-Collective-Online-Event heute Nachmittag einen brandneuen Action-Plattformer mit Roguelite-Elementen angekündigt. In diesem Spiel namens Firegirl schlüpfen wir in die Rolle einer jungen Feuerwehrfrau, die mit dem Wiederaufbau einer lokalen Feuerwache beauftragt ist. Weil es in der Nähe viele Brandstifter (allesamt fiese Pyro-Monster) und leicht entzündliche Häuser gibt, müssen wir flammende Infernos löschen und Zivilisten in einer prozedural generierten Stadt retten.

Firegirl gibt den Spielern pro Level drei Minuten Zeit, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Dafür stehen uns eine Feueraxt und ein Wasserschlauch (der gleichzeitig als Jetpack dient) zur Verfügung. Wir können unsere Ausrüstung im Spielverlauf verbessern, um gefährlichere Monster zu besiegen und tiefer in die jeweiligen Level vorzudringen. Der Titel wird im Herbst für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch verfügbar sein.