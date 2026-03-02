Los Angeles Lakers sind mit guten Leistungen von Doncic und James wieder auf einer Siegesserie

HQ

Die Los Angeles Lakers beendeten eine negative Serie von drei Niederlagen gegen Boston Celtis, Orlando Mafic und Phoenix Suns mit einem großen Sieg gegen die Golden State Warriors am Samstag und setzten sich mit einem weiteren überzeugenden Sieg gegen Sacramento Kings am Sonntag mit 128:104 fort, bei dem Luka Doncic 28 Punkte erzielte, LeBron James 24 Punkte und Austin Reaves und Deandre Ayton jeweils 12 Punkte erzielten.

Die Lakers erzielten eine Punktequote von 50 % aus dem Feld und 46,2 % aus der Dreipunktelinie (18 von 39). Die Los Angeles Lakers haben nun bis zum 14. März sieben weitere Heimspiele, beginnend mit den New Orleans Pelicans am Mittwoch.

Sie hoffen, ihre Platzierung zu verbessern, derzeit Sechster in der Western Conference mit 36 Siegen und 24 Niederlagen, aber mit den Nuggets (37/24), Timberwolves (38/23) und Rockets (37/22) in Reichweite. Das beste Team dieser Saison bleibt Oklahoma City Thunder (47/15) und San Antonio Spurs (43/17).