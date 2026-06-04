Los Angeles installiert Müllbarrieren in seinen Flüssen, um den Ozean zu schützen

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Eine Megastadt wie Los Angeles produziert von Natur aus eine riesige Menge Müll, der nicht nur das Land vermüllt, sondern leider oft im Ozean landet (was offenbar das einzige Umweltproblem ist, auf das sich alle einigen können). Das wird natürlich im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2028 noch schlimmer werden, aber es scheint, als sei eine Lösung unterwegs.

Los Angeles plant laut Los Angeles Times nun, dem entgegenzuwirken, indem es "Müllabfanggeräte" in den Flüssen Los Angeles und San Gabriel installiert. Der Plan sieht vor, zu verhindern, dass Hunderte Tonnen Abfall ins Meer gelangen, wenn sie nach Stürmen und starken Regenfällen in die Flüsse gelangen.

In diesen Flüssen leben auch Schildkröten, die oft durch den Müll der Menschen schwer verletzt oder getötet werden, und diese Maßnahme soll ihnen ebenfalls helfen, mit dem Vorbehalt, dass diese Müllentsorger so platziert werden müssen, dass die Reptilien nicht gestört werden.