Los Angeles Guerrillas M8 nimmt noch mehr Änderungen im Kader vor

HQ

Wir haben bereits einige Male über die Probleme des Los Angeles Guerrillas M8 Teams in dieser Saison des Call of Duty League berichtet, einem Kader, der nach aktuellem Stand mit Abstand der zweitschlechteste in der CDL ist, komfortabel vor dem katastrophalen Vegas Falcons, aber meilenweit hinter dem nächstniedrigeren Team. Zu diesem Zweck hat die Guerrillas M8 eine Weile daran gearbeitet, ihre Saison mit Kaderänderungen zu korrigieren, und jetzt wurden weitere vorgenommen.

Preston "Priestahh" Greiner hat das Team verlassen, nachdem er für einige Tage auf die Bank verbannt worden war. Sein leerer Platz im aktiven Kader - und der andere freie Platz - wurde nun sowohl von Tyler "FeLo" Johnson als auch von Giancarlos "oJohnny" Carrasco besetzt, die beide CDL-Erfahrung haben, letzterer allerdings nur sehr kurz.

Wir müssen sehen, ob sich diese Änderungen zu Gunsten des Guerrillas M8 auswirken, wenn morgen der dritte Major der Saison beginnt.