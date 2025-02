Los Angeles Guerrillas M8 nimmt Änderungen an seinem Kader in der Call of Duty League vor

HQ

Während die Vegas Falcons derzeit unbestritten die schlechteste Mannschaft in der Call of Duty League sind, da die Mannschaft keinen einzigen Punkt auf dem Konto hat, obwohl die gesamte Major 1 jetzt unter Dach und Fach gebracht wird, sind die Los Angeles Guerrillas M8 nicht viel besser. Während das bisher beste Team 180 Punkte auf dem Konto hat, haben die Guerrillas mickrige 20 Punkte, was bedeutet, dass sie weit davon entfernt sind, sich für die Championship Weekend am Ende der Saison zu qualifizieren, so wie es aussieht.

Zweifellos ist dies eine treibende Kraft, warum das Team Kaderänderungen vornimmt. Uns wurde gesagt, dass die Mannschaft beschlossen hat, Preston "Priestahh" Greiner auf die Bank zu setzen und stattdessen Noah "Lunarz" Whillock als Ersatz für den Hauptkader zu holen.

In Übereinstimmung mit der Ankündigung der Kaderänderung ist alles, was die Guerrillas bisher zu sagen hatten: "Diese Ankunft bringt Anpassungen in unserem CoD-Kader. @Priestahh werden in den kommenden Spielen nicht antreten."

Glaubst du, dass diese Änderung das Guerrillas wieder auf Kurs bringen wird?