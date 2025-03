Los Angeles Guerrillas M8 Bänke Lynz

HQ

Wir haben ungefähr die Hälfte der Saison 2025 Call of Duty League hinter uns, aber für einige Unternehmen hat das Jahr gerade erst begonnen. Die Vegas Falcons haben noch keinen Punkt auf dem Brett bekommen, und die Los Angeles Guerrillas M8 machen es nicht viel besser. So wie es aussieht, haben sie insgesamt 30 Call of Duty League Points, was zwar 30 Punkte mehr als das schlechteste Team der Liga ist, aber auch 60 Punkte hinter dem zehntbesten Team, dem Minnesota Rokkr. Vor diesem Hintergrund hat die Organisation eine Änderung im Kader angekündigt.

Thomas "Lynz" Gregorio wurde auf die Bank gesetzt, wodurch ein Platz im Hauptteam frei wurde, den jemand anderes ergattern konnte. Es ist noch unklar, wer das sein wird, aber mit Major III, die ab nächster Woche beginnen sollen, können wir zweifellos bald mit Neuigkeiten rechnen.

Wen sollte LA Guerrillas M8 deiner Meinung nach verpflichten, um ihre ohnehin schon düstere Saison zu retten?