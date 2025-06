Los Angeles FC: Was man von Chelseas Rivalen bei der Klub-WM erwarten kann

HQ

Chelsea gibt heute Abend sein Debüt bei der Klub-WM. In Gruppe D treffen die Londoner am Freitag, den 20. Juni, auf Flamengo und am Mittwoch, den 25. Juni, auf Espérance de Tunis, aber ihr Debüt gibt es am heutigen Montag, den 16. Juni um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ, gegen einen der wenigen lokalen Favoriten: Los Angeles FC.

Mit Chelsea als einer der besten Premier-League-Mannschaften, Flamengo als erfolgreichster brasilianischer Mannschaft des 21. Jahrhunderts, Gewinner der Libertadores in den Jahren 2019 und 2022 und Espérance Sportive de Tunis als eine der besten arabischen Mannschaften, die 2011, 2018 und 2019 die CAF Champions League gewann, ist der LAFC der Außenseiter der Gruppe. Schließlich wurde der Verein erst vor elf Jahren gegründet, obwohl er 2022 den MLS Cup und 2019 und 2022 den Supporter's Shield für die beste reguläre Saison gewann.

Kurioserweise finden wir im LAFC-Kader Olivier Giroud, der Chelseas bester Torschütze in der Champions League 2021 war, die die Blues gewannen. Giroud kam als Designated Player ins Team, außerhalb der Gehaltsobergrenze. Zum Team des LA FC gehören internationale Spieler wie der französische Torhüter und Tottenham-Legende Hugo Lloris, der spanische Rechtsverteidiger Sergi Palencia oder der kolumbianische Verteidiger Eddie Segura.

Das schwarz-goldene Team ist eigentlich ein Last-Minute-Neuzugang im Wettbewerb, da es erst beigetreten ist, als der mexikanische Klub León disqualifiziert wurde. LAFC gewann ein Play-in-Spiel gegen den mexikanischen Klub Club América, mit einem Sieg in der letzten Minute, um das Spiel in die Verlängerung zu bringen. Der Grund für die Teilnahme daran war, dass sie 2023 Vizemeister der Concacaf Champions League wurden.