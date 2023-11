Lords of the Fallens kostenlose Inhalts-Roadmap skizziert ein sehr arbeitsreiches Ende des Jahres 2023

HQ

Wenn ihr verzweifelt nach mehr Questreihen in Lords of the Fallen gesucht habt oder vielleicht auf eine Inventarerweiterung gehofft habt, ist Hexworks gerade dabei, eine Menge davon zu arrangieren. Der Entwickler hat seine Roadmap für kostenlose Inhalte für den Rest des Jahres 2023 veröffentlicht, in der laufende wöchentliche Verbesserungen und verschiedene andere Funktionen und Ergänzungen beschrieben werden, die sich in der Entwicklung befinden.

Dazu gehören neue Rüstungssets und Quests, neue Zaubersprüche, ein größeres Inventar, Gamepad-Bindungsoptionen, weitere Modifikatoren, zusätzliches Balancing und auch ein New Game+-Modus, der auf dem Weg ist.

Es gibt kein festes Datum für viele dieser bevorstehenden Ergänzungen, aber uns wurde gesagt, dass sich die Roadmap, die Sie unten sehen können, ausschließlich auf den Rest des Jahres 2023 bezieht, was bedeutet, dass wir diese Funktionen in den nächsten Wochen erwarten können.