Lords of the Fallen werden verspottet, weil sie übermäßig selbstbewusst sind

Selbstbewusst zu sein ist eine Sache, aber zu prahlen und halbwegs ausgefallene Behauptungen aufzustellen, ist eine andere. Etwas, das den Entwicklern hinter Lords of the Fallen jetzt gelungen ist. Was natürlich für einige Gegenreaktionen der Fans gesorgt hat. Das Team hat in der Vergangenheit ziemlich offen gesprochen, aber dieses Mal hat es vielleicht ein wenig übertrieben, als es behauptete, dass sie das Souls-like-Genre schon seit Jahren tragen.

In einem Statement auf X sagte das Team:

"Zwei Jahre, in denen ich die Fackel für Soulslikes getragen habe. Es gibt nur eine Art zu feiern: ein gutes altmodisches Megabonk für uns."

Das kam bei den eingefleischten Genre-Fans nicht gut an und viele haben darauf hingewiesen, dass es mehrere andere Spiele gibt, die genauso viel Anspruch auf diesen Titel erheben - hauptsächlich Lies of P. Dennoch gibt es Grund zum Feiern, denn Lords of the Fallen hat sich weiterhin gut verkauft. Ganz zu schweigen von der Fortsetzung, die nächstes Jahr auf den Markt kommen soll.

Was denken Sie darüber? Ist Lords of the Fallen derzeit die beste Repräsentation des Genres, die es gibt?