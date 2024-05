Lords of the Fallen veröffentlicht heute seine ultimative Herausforderung

HQ

Hexworks hat gerade die Einführung seines Clash of Champions-Updates angekündigt. Ein kostenloser Inhalt für alle bestehenden Spieler von Lords of the Fallen, der ihnen Zugang zu einem Boss-Rush-Modus als Teil der ultimativen Herausforderung des Spiels gibt.

Du kannst entweder einen einzelnen Boss erneut spielen oder sie alle nacheinander im Rahmen von Clash of Champions spielen. Du kannst auf Clash of Champions über die Vestige-Markierungen im Spiel zugreifen, wo du die einzelnen Bosskämpfe (mit der Bezeichnung Echoes of Battle) siehst, während der Schmelztiegel eine Reihe von Herausforderungen bereithält, die dich zwingen, gegen vorausgewählte Bosse zu kämpfen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Nach dem Master of Fate-Update, das letzten Monat veröffentlicht wurde, dachten wir, wir wären zumindest für eine Weile mit neuen Inhalten fertig, aber es scheint, dass Hexworks andere Pläne hatte. Dieses Update fällt auch mit der Veröffentlichung des Spiels im Game Pass zusammen.