Lords of the Fallen Verlag sagt Nein zu "sozialen oder politischen Agenturen", da dies als zu riskant angesehen wird

HQ

Vor zwei Wochen erfuhren wir, dass Arrowhead-Chef und Helldivers II-Schöpfer Johan Pilestedt "Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion" (oft abgekürzt als DEI) nicht für besonders wichtig hält.

Stattdessen glaubt er, dass der Fokus darauf liegen sollte, gute Spiele zu machen, und schrieb in den sozialen Medien: "Macht gute Spiele, macht kein zeitgenössisches politisches Statement."

Lange Zeit war dieses Thema ein heißes Eisen in der Gaming-Welt, und mehrere Entwickler und Publisher haben sich in letzter Zeit auf verschiedene Weise von dem Konzept distanziert. Jetzt erhalten wir einen neuen Beweis dafür von Insider Gaming, der berichtet, dass der Publisher CI Games (Lords of the Fallen Publisher CI Games sagt (über ein Treffen mit den Investoren, transkribiert von Strefa Inwestorów), dass es etwas ist, was viele Spieler nicht wollen, und sie daher keine politischen Agenden in ihren Titeln haben werden:

"Während einige Videospiele in letzter Zeit die Gelegenheit genutzt haben, soziale oder politische Agenden in ihre Erfahrungen einzubetten, ist es klar, dass viele Spieler dies nicht zu schätzen wissen, und als Ergebnis haben wir allein im letzten Jahr eine Reihe von hochkarätigen Veröffentlichungen gesehen, die kommerziell unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.

Unsere Spiele werden immer so entwickelt, dass sie den Spielspaß und den kommerziellen Erfolg maximieren, und daher werden wir in Zukunft keine sozialen oder politischen Akteure in diese Erfahrungen integrieren, da wir das hohe Risiko erkannt haben, das dies darstellen kann."

CI Games CEO Marek Tyminski selbst stellte im Anschluss in den sozialen Medien klar, dass dies der Weg nach vorne ist, als wolle er wirklich ein Zeichen setzen.

Was halten Sie selbst davon? Es wird oft argumentiert, dass dies dazu führt, dass Spieleentwickler nicht die Spiele machen, die sie gerne machen würden, weil sie Kritik und Review-Bombing riskieren. Auf der anderen Seite besteht natürlich die Gefahr, dass diejenigen, die ein Spiel mit z.B. einem alternativen Protagonisten erschaffen wollen, sich wegen der Gegenreaktion, zu der es oft führt, nicht trauen und damit andere Wege als die ursprüngliche Idee einschlagen.