Lords of the Fallen sieht in einer 17-minütigen Gameplay-Präsentation gut aus

HQ

Hexworks und CI Games werden das neue Lords of the Fallen am 13. Oktober veröffentlichen, und sie wissen, dass das Spiel in dieser Zeit viel Konkurrenz bekommen wird. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie beschlossen haben, die Tatsache auszunutzen, dass die meisten anderen Unternehmen ihre Marketingzüge noch nicht auf Hochtouren gebracht haben.

Die beiden Partner haben uns eine 17-minütige Gameplay-Präsentation von Lords of the Fallen gegeben, in der wir mehr über einige der sehr unterschiedlichen Spielstile sehen und erfahren, wie das "Dual World"-System funktioniert, die Vielfalt der Gegner und einige der Möglichkeiten, wie die Unreal Engine 5 dieses Spiel zu einem weitaus hübscheren und besseren Spiel macht als das Original.

Apropos hübsch, wir haben auch aktualisierte PC-Anforderungen erhalten, da Sie mehr RAM benötigen als ursprünglich angekündigt, um es überhaupt spielen zu können. Alles andere ist wie vor ein paar Monaten.

Minimum (720p niedrige Qualitätseinstellungen):





Betriebssystem: Windows 10 64bit



Prozessor: Intel i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600



Arbeitsspeicher: 12 GB RAM



Grafikkarte: 6 GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 oder AMD Radeon RX 590



DirectX: Version 11



Speicher: 45 GB (SSD wird bevorzugt, unterstützt aber HDD)



Empfohlen (1080p Hohe Qualitätseinstellungen):





Betriebssystem: Windows 10 64bit



Prozessor: Intel i7 8700 oder AMD Ryzen 5 3600



Arbeitsspeicher: 16 GB RAM



Grafikkarte: 8 GB VRAM NVIDIA RTX-2080 oder AMD Radeon RX 6700



DirectX: Version 12



Speicher: 45 GB SSD