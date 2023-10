Lords of the Fallen schafft es nicht, die Top drei in den britischen Box-Verkaufscharts für seine Launch-Woche zu knacken

HQ

Es überrascht nicht, dass EA Sports FC 24 sich als Herausforderung für neue Spiele erweist, die an der Spitze der wöchentlichen Box-Verkaufscharts in Großbritannien debütieren wollen. Denn nach ein paar Wochen an der Spitze der Rangliste hat EAs Sporttitel diese Position beibehalten und ein konstantes Assassin's Creed Mirage auf dem zweiten, ein wiederauflebendes Star Wars Jedi: Survivor auf dem dritten und den Neuzugang von Lords of the Fallen auf dem vierten Platz gehalten.

Der Rest der Top Ten hat auch Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Red Dead Redemption wieder in den Charts und auf dem fünften bzw. sechsten Platz gesehen. Danach gelang es Mario Kart 8 Deluxe, The Grinch: Christmas Adventures abzuwehren, das auf dem achten Platz debütierte und vor Hogwarts Legacy und Minecraft auf Switch debütierte.

Detective Pikachu Returns hat es immer noch nicht an die Spitze der Rangliste geschafft und ist in dieser Woche sogar vom dritten auf den 22. Platz in den Charts gefallen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fiel zum ersten Mal seit seinem Start im Mai aus den Top Ten, obwohl sich die Verkaufszahlen nicht verändert haben. Und Forza Motorsport schaffte es nicht einmal, die Top 20 zu knacken, mit einem Debüt auf Platz 23.

Zweifellos wird die kommende Woche eine Herausforderung für EA Sports FC 24 sein, um seine Dominanz aufrechtzuerhalten, da es Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Sonic Superstars und einige andere Spiele halten muss.

