Lords of the Fallen Publisher bestätigt Entlassungen

Es sieht so aus, als würden wir die Entlassungen in der Spieleindustrie im Jahr 2023 leider nicht hinter uns lassen. CI Games, der Publisher von Lords of the Fallen und Sniper: Ghost Warrior, wird rund 10% seiner Mitarbeiter entlassen.

Die traurige Nachricht wurde durch den CEO Marek Tyminski bestätigt. "Um die Stärke und Stabilität des Unternehmens zu erhalten, hat CI Games die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, eine gezielte Entlassungsrunde durchzuführen, die etwa 10 % der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen betrifft", schrieb er.

Wir haben zwar keine genauen Zahlen darüber, wie viele Menschen betroffen sein werden, aber wir hoffen, dass jeder, der seinen Job verliert, bald wieder auf die Beine kommt. Es ist immer traurig, über solche Nachrichten zu berichten, aber leider ist es in letzter Zeit zu einem großen Trend in der Spieleindustrie geworden.