Lords of the Fallen ist Gold geworden und kann im Oktober veröffentlicht werden

HQ

Vor drei Monaten gaben Hexworks und CI Games bekannt, dass Lords of the Fallen am Freitag, den 13. Oktober, erscheinen soll. Glücklicherweise hat sie das noch nicht unglücklich gemacht.

Uns wurde gesagt, dass Lords of the Fallen bereits "Gold geworden" ist, was wie üblich in einfachen Worten bedeutet, dass das Spiel die Entwicklung abgeschlossen hat und in den Vertrieb geschickt wird.

Ein Spiel, das diesen Meilenstein früher als einen Monat vor der Veröffentlichung erreicht, ist normalerweise ein sehr gutes Zeichen, da es darauf hinweist, dass es keine großen Probleme gibt, die mit einem Day-One-Patch oder ähnlichem behoben werden müssen. Hoffen wir, dass dies keine Ausnahme ist.