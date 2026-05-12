Lords of the Fallen hat nun acht Millionen Spieler überschritten

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Seit seinem Start Ende 2023 hat sich Hexworks' Action-Titel Lords of the Fallen als ein großer Erfolg bei Spielern weltweit erwiesen. Tatsächlich hat es sich in letzter Zeit als besonders beliebt erwiesen, während wir uns dem Launch der Fortsetzung Lords of the Fallen 2 irgendwann im Jahr 2026 immer nähern.

Vor diesem Hintergrund hat der Entwickler in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass Lords of the Fallen nun insgesamt acht Millionen Spieler überschritten hat, was zum Vergleich etwa 2,5 Millionen mehr sind als im Juli 2025.

Derzeit hat Lords of the Fallen 2 kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum nach August 2026. Aber wir wissen, dass es gewagtere Charaktermodelle bieten wird.