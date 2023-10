Lords of the Fallen hat 63 Trophäen zu holen

HQ

Tage bevor es live geht, ist die Erfolgsliste für Lords of the Fallen online erschienen. Das kommende Soulslike wurde von Insider Gaming zusammengestellt und wird insgesamt 63 Errungenschaften haben, die aus dem Besiegen von Bossen, dem Erreichen verschiedener Enden und mehr bestehen.

Die vollständige Liste findest du weiter unten, aber sei vorsichtig mit möglichen Spoilern, wenn du komplett sauber reingehen willst. Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober, wenn Sie auch unsere Rezension des Spiels lesen können.

Herr der Gefallenen

Verdiene alle Trophäen.

Ein Schleier gelüftet

Stirb zum ersten Mal in Axiom.

Lost and Found

Hole die Kraft zurück, die du beim Tod verloren hast.

Waffensammler

Sammle alle Waffen ein.

Ironclad

Sammle alle Rüstungsteile.

Welche Sehenswürdigkeiten enthielten in

Sammle alle Umbralaugen.

Schmucksammler

Sammle alle Ringe und Anhänger.

Munitionssammler

Sammle alle Munitionstypen.

Inferno-Adepten

Sammle alle Inferno-Zaubersprüche.

Strahlender Adept

Sammle alle Glanzzauber.

Umbral-Adepten

Sammle alle Umbralzauber.

Wurfbarer Sammler

Sammle alle Wurfgegenstände ein.

Gestensammler

Sammeln Sie alle Gesten.

Erlösung im Blut

Rüste den Sanguinarix vollständig auf.

Geschliffen in Perfektion

Verbessere eine Waffe vollständig.

Rune Novize

Setze zum ersten Mal eine Rune in einen Sockel ein.

Runenmeister

Sockelt eine 3-Runen-Waffe oder einen Schild vollständig.

Sieg erringen

Rüsten Sie die Umbral-Lampe vollständig auf.

Höchste Einsicht

Sockeln Sie die Umbral-Lampe vollständig mit Umbral-Augen.

Genossen

Winken Sie einen Koop-Partner.

Gemeinsamer Triumph

Besiege einen Boss an der Seite eines Koop-Partners.

Rache für die Gefallenen

Räche einen gefallenen Lampenträger.

Keine Gnade

Besiege einen anderen Spieler im PvP.

Höllische Opfer

Spenden Sie insgesamt 10 gestohlene Münzen.

Umbral-Opfergaben

Spenden Sie insgesamt 10 gepflückte Augäpfel.

Schattierungen der Gewalt

Trage eine Tinte auf ein Ausrüstungsteil auf.

Aufstieg und Fall

Besiege Pieta, sie der gesegneten Erneuerung.

Gemeinsam im Tod

Besiege den Versammlungsleiter des Fleisches.

Die Vergangenheit begraben

Besiege den Schweigenden Heiligen.

Unerwünscht

Besiege die verschmähte Nachkommenschaft.

Ungebrochen bis zum Ende

Besiege das ungebrochene Versprechen.

Flügel der Trauer

Besiege die Hohle Krähe.

Zwillingsgesichter der Sünde

Besiege Reinhold den Einmauerten.

Urteil

Besiege den Richterkleriker, den strahlenden Wächter.

Ende der Jagd

Besiege den Lichtschnitter.

Der König ist tot

Besiege den zerrissenen Monarchen.

Ein gestillter Hunger

Besiege Elianne die Verhungerte.

Gefallen

Besiege Adyr, den beraubten Verbannten.

Keiner soll verschont bleiben

Besiege alle Bosse.

Der Preis des Wissens

Exacter Dunmire erlangt das Wissen, das er sucht.

Teil des Göttlichen

Damarose die Gezeichnete erhält ihre göttliche Belohnung.

Reisen wieder aufgenommen

Sparky ist befreit.

Weiter geht's

Byron findet eine neue Bestimmung.

Heldenverehrung

Drustans Glaube an seinen Bruder ist unerschütterlich.

Antanas Vermächtnis

Der Wert der Freundschaft von Andreas von Ebb wird deutlich.

Treu

Stomund, der Kapitän der Fidelis, wird im Empyrean begrüßt.

Ohne Zweck

Thehk-Ihir verlässt Mournstead.

A Queen's Rest

Sophesia erweist ihm einen letzten Gefallen.

Der letzte Schritt

Die Reise des Eisernen Wanderers ist endlich zu Ende.

Rachsüchtige Reflexion

Ein Umbral-Abdruck von Isaac steht dem Lichtsensenmann gegenüber.

Herr des Auferstandenen

Erreiche das Adyr-Ende.

Im Licht gehen wir

Erreiche das strahlende Ende.

Zurück ins Leere

Erreiche das Umbral-Ende.

Ein Schatten entzaubert

Besiege den Scharlachroten Schatten.

Essenz des Todes

Besiege einen Gegner mit einem Umbral-Finisher.

Gedeihen in der Dunkelheit

Verwende einen Vesting-Samen.

Seasoned

Erreiche Level 100.

Wayfarer

Besuche alle Gebiete im Spiel.

Die Vergangenheit prägt die Gegenwart

Bietet Molhu die Schale der Offenbarungen an.

Verweilende Momente

Sehen Sie sich alle Umbral-Stigmata an.

Eine Ruhe unter den Toten

Erreiche das Innere der Himmelsruhbrücke.

Eine Spur von Gift

Kukajin schließt ihr Geschäft in Mournstead ab.