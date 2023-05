Lords of the Fallen Gameplay enthüllt unglückliches Startdatum

HQ

CI Games und die Entwickler von Hexworks haben das neue Lords of the Fallen bereits mehrmals gezeigt, aber all diese Videos haben sich darauf konzentriert, wie viel besser alles dank der Unreal Engine 5 aussieht. Jetzt ist es Zeit für etwas Gameplay und Informationen zum Start.

Um das gleich zu beantworten: Lords of the Fallen wird am Freitag, den 13., den 13. Oktober, um genau zu sein, veröffentlicht. Das ist erwähnenswert, denn der heutige Gameplay-Trailer zeigt nach einer ziemlich langen filmischen Eröffnung, dass der Titel seinen von Souls inspirierten Kämpfen treu bleibt (es gibt sogar einen Charakter, der als Malenia von Elden Ring cosplayt) und gleichzeitig beeindruckende Grafiken liefert, von denen die meisten ähnlichen Spiele vor UE5 nur träumen konnten.