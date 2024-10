Lords of the Fallen erhält eine PS5 Pro-Verbesserung

HQ

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass Hexworks das zweite Lords of the Fallen -Spiel veröffentlicht hat, das zufällig auch Lords of the Fallen genannt wurde. Das Soulslike hat sich seit der Veröffentlichung stark verbessert und viele neue Inhalte hinzugefügt, und nächste Woche, wenn die PS5 Pro auf den Markt kommt, könnt ihr es noch hübscher machen.

Laut einer Pressemitteilung von Hexworks und CI Games ermöglicht die PS5 Pro-Version von Lords of the Fallen Spielern eine 40%ige Steigerung der Pixeldichte gegenüber der Basis-PS5. Der Performance-Modus skaliert von 1440p auf 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, mit schärferen Details und verfeinerten Texturen. Der Qualitätsmodus bietet Ihnen 4K bei 30 Bildern pro Sekunde, bietet aber kompliziertere Grafiken, an denen Sie sich erfreuen können.

Hexworks hat immer noch ein offenes Ohr für das Feedback der Fans und plant Verbesserungen auf allen Plattformen für Lords of the Fallen, die zu gegebener Zeit erscheinen werden.

Lords of the Fallen ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.