Lords of the Fallen dauert etwa 30 Stunden, um es zu besiegen

HQ

Lords of the Fallen dauert etwa 30 Stunden, um es zu schlagen, hat mehrere Enden und bietet New Game+.

In einem kürzlichen Interview mit MP1st sprach der Studiochef von HexWorks, Saul Gascon, über die Länge des Spiels und darüber, wie es die Spieler dazu bringen kann, wiederzukommen, selbst wenn sie den Abspann zum ersten Mal gesehen haben.

"Das Einzelspieler-Erlebnis für uns, als wüssten wir, welcher Feind spawnt, wir wissen alles darüber, denken Sie an etwa 25 Stunden. Für einen neuen Spieler wird es irgendwo um die 30 oder mehr sein", sagte Gascon.

"30 plus mehr oder weniger", Gascogne fuhr fort. "Dann hat man unterschiedliche Enden. Zum Beispiel gibt es drei verschiedene Enden, je nachdem, welchen Fraktionen man angehört, also ist das einer der Wiederspielwerte. Plus die verschiedenen Klassen, so dass Sie verschiedene Arten von Builds ausprobieren möchten und so weiter. Hinzu kommt NG+. Wir haben einige Überraschungen für die Spieler."

Mehrere Enden und New Game+ können dazu führen, dass Spieler für mehrere Durchläufe wiederkommen, selbst wenn sie bei den Feinden und Bossen des Spiels auf einen guten Schwierigkeitsgrad stoßen. Mit Elden Ring zum Beispiel können Sie direkt wieder in Limgrave einsteigen, sobald Sie den Abspann gesehen haben, was bedeutet, dass Sie sich an einem anderen Ende für einen stromlinienförmigeren Lauf entscheiden können.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wenn Sie sehen möchten, wie das Spiel ist, haben wir kürzlich 4 Stunden damit verbracht, und Sie können sich diese Vorschau hier ansehen.