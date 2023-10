Lords of the Fallen bekommt einen gotischen und atemberaubenden Launch-Trailer

HQ

Es ist fast zehn Jahre her seit der Veröffentlichung von Lords of the Fallen, und seitdem haben die Fans auf die Fortsetzung gewartet. Die Entwicklung war wirklich mühsam, da sich das Projekt zwischen drei Studios (Deck13 Interactive zu Defiant Studios und schließlich Hexworks) bewegte und mehrere Neustarts durchführte - aber es ist endlich Zeit für eine Veröffentlichung am Freitag, den 13. Oktober.

Mit so wenig Zeit haben wir jetzt den Launch-Trailer, der einer der besten seit sehr langer Zeit ist. Es bildet wirklich die Kulisse für ein Gothic-, gewalttätiges und dämonisches Abenteuer - und wir sind der Meinung, dass du es dir unten unbedingt ansehen solltest.