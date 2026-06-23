Lords of the Fallen 2 wurde auf 2027 verschoben

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September und Oktober waren normalerweise jahrelang voller großartiger Spiele, aber die letzten Monate haben deutlich gemacht, dass dieser September absolut lächerlich werden würde. Viele haben ihre Befürchtungen geäußert, dass dies zu noch mehr Entlassungen und Studioschließungen führen könnte, weil die meisten Menschen es sich nicht leisten oder können, mehrere Spiele in kurzer Zeit zu kaufen. Auch Entwickler und Publisher haben offensichtlich Angst davor, daher war es verständlich, dass One More Level Valor Mortis direkt nach der Bekanntgabe des Erscheinens im September auf Oktober verschoben hat. Jetzt ist es Zeit, dass ein anderes Studio eine noch größere Veränderung vornimmt.

CI Games und Hexworks haben bekannt gegeben, dass Lords of the Fallen 2 von diesem Herbst auf das erste Quartal 2027 verschoben wurde. Sie treten in die Fußstapfen von One More Level und geben zu, dass das nicht nur daran liegt, dass das Spiel nach etwas zusätzlicher Feinschliff noch besser wird, sondern auch, weil es bedeutet, dass Lords of the Fallen 2 sich von Grand Theft Auto VI, Marvel's Wolverine, Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword und den anderen vielversprechenden Spielen, die in den letzten vier Monaten des Jahres 2026 erscheinen sollen, abhebt.