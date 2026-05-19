Lords of the Fallen 2 wird zum Launch kein exklusiver Epic Games Store auf dem PC sein

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CI Games hat seine Veröffentlichungsvereinbarung mit Epic Games beendet, was Lords of the Fallen 2 exklusiv für den PC im Epic Games Store gemacht hätte. Diese Vereinbarung wurde vor etwa zwei Jahren getroffen, bei der angenommen wurde, dass EGS die Vertriebsrechte an der PC-Version für den gesamten Lebenszyklus des Produkts erhalten würde.

In einer neuen Ankündigung von CI Games gibt der Entwickler jedoch bekannt, dass diese Vereinbarung beendet wurde, sodass Lords of the Fallen 2 ab dem Start auf anderen PC-Plattformen veröffentlicht werden kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Spiel wahrscheinlich nicht im Steam Store fehlt. In der Vergangenheit litten Epic Games Store-Exklusivtitel in Bezug auf die Verkaufszahlen etwas darunter litten, da PC-Spieler oft bereit sind, zu warten, bis ein Spiel auf ihrer Lieblingsplattform erscheint, um es zu spielen. Nennen wir es Unterstützung eines Monopols, aber so sind PC-Spieler eben.

Lords of the Fallen 2 hat noch kein Veröffentlichungsdatum (obwohl, falls ihr euch erinnert, letzten Monat ein Künstler verraten hat, dass das Spiel wahrscheinlich im August erscheinen würde), aber wenn wir einen mit einem neuen Trailer bekommen, der dieses Jahr wahrscheinlich beim Summer Game Fest erscheint, werden wir sicher wissen können, ob er auf Steam und andere Plattformen kommt. auch.