Lords of the Fallen 2 wird diesen Herbst offiziell auf PC und Konsolen erscheinen

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Im Rahmen des Ablaufs des Summer Game Fest war der Entwickler CI Games vor Ort, um ein Update zur kommenden Action-RPG-Fortsetzung Lords of the Fallen 2 zu teilen. In Verbindung mit einem neuen Trailer, der eine neue Region zeigte, die im größeren Projekt vorgestellt wird – ein Gebiet namens Ysiguen, das als Biom gilt, das teilweise von asiatischer Mythologie inspiriert ist –, hat das neueste Update zum Projekt auch das Veröffentlichungsfenster des Spiels bestätigt.

Für PC, PS5 und Xbox Series X/S debütieren sollen Lords of the Fallen 2 irgendwann im Herbst erscheinen. Wir haben noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber es steht kurz vor und wird zu einer ohnehin schon absurd vollgepackten Staffel beitragen. Wird es sich den Reihen des überladenen Septembers anschließen, den ebenfalls vollgepackten Oktober ansprechen oder versuchen, den zu befürchten, und im November zusammen mit Grand Theft Auto VI starten? Das ist unklar, aber zweifellos wird CI Games früher als später ein Update veröffentlichen, damit die Fans wissen, wie sie mit dem Spiel stehen.

Ansonsten kannst du unten den neuen Trailer zu Lords of the Fallen 2 sehen, der auch die neue katana-basierte Waffenklasse, die erweiterte Liste von NPC-Verbündeten und einige der neuen Lords of Darkness hervorhebt, die das Leben des Spielers umso herausfordernder machen werden.