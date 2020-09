Lords of the Fallen 2 wird bei neuem Team auf Indie gekrempelt

CI Games hat uns heute verraten, wer in Zukunft bei ihnen für Lords of the Fallen 2 verantwortlich ist. Sie haben bereits im Frühjahr 2020 ein Team in Barcelona, Spanien, aufgestellt, das von einer rumänischen Mannschaft unterstützt werde. Zusammen zähle diese Abteilung knapp 25 Mitarbeiter, die von nun an als Studio Hexworks bezeichnet werden und „signifikante Erfahrungen im AAA-Bereich" vorzuweisen haben, meint CI Games.

Nach der initialen Findungsphase habe sich Hexworks bereits auf grundlegende Ideen für Lords of the Fallen 2 geeinigt, das nach aktuellem Plan für Xbox Series und Playstation 5 erscheint. Die kleine Teamgröße vermittelt einen Indie-Beigeschmack, der laut CI Games durchaus beabsichtigt sei. Nichtsdestotrotz verspricht das Studio ein knallhartes Action-Adventure im Souls-Stil und ein Produkt von höchster Güte. Zum Spiel selbst erfahren wir in diesem Stadium nur wenig: Die Soulsbourne-Community soll sich auf herausfordernde Gefechte in einer düsteren Fantasy-Umgebung einstellen, schreibt der Publisher.