Lords of the Fallen 2 offiziell für 2026 enthüllt

Lords of the Fallen 2 ist bereits auf dem besten Weg, denn CI Games hat angekündigt, dass die Fortsetzung von Soulslike 2023 im Jahr 2026 erscheinen wird. Es wird für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC über Epic Games erhältlich sein.

Es scheint, dass diese Exklusivität für den Epic Games Store für den gesamten Lebenszyklus des Produkts gelten wird, wenn Sie also bereit waren, bis zu einem Jahr auf eine Steam-Veröffentlichung zu warten, sollten Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken. Andernfalls wird CI Games auf der Konsole veröffentlicht.

Wir erwarten mehr düstere Fantasy in der Fortsetzung von Lords of the Fallen, die technisch gesehen das dritte Spiel der Lords of the Fallen-Serie sein wird, da Lords of the Fallen 2014 den Anfang machte.

Freust du dich auf mehr Lords of the Fallen?