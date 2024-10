Lords of the Fallen 2 ist jetzt in voller Produktion

Da die Spiele immer größer werden, gewöhnen wir uns immer mehr daran, immer länger auf neue Teile oder Fortsetzungen von Entwicklern zu warten. Obwohl Lords of the Fallen erst letztes Jahr erschienen ist, ist Hexworks auf gutem Weg, den Nachfolger für seine geplante Veröffentlichung im Jahr 2026 vorzubereiten, was vom Publisher CI Games bestätigt wurde.

In einem Finanzbericht stellt CI Games fest, dass Lords of the Fallen 2 in die "volle Produktion" eingetreten ist, und teasert sogar einige Elemente an, die es auf den Tisch bringen wird. Dazu gehören "erhöhte Attraktivität und Zugänglichkeit sowohl für bestehende als auch für ein breiteres Publikum", "mehr Optionen für Spielmodi, kommerziellerer Kunststil und Erzählung, höhere Produktionswerte", ein "vollständiger 'Shared-Progression'-Koop neben der Kern-Einzelspielerkampagne", eine Zeit der PC-Exklusivität für den Epic Games Store und Pläne für eine umfassende Ankündigung irgendwann im Jahr 2025.

Lords of the Fallen kam im Oktober 2023 auf den Markt und brauchte nur ein paar Wochen, bis es eine Million verkaufter Exemplare erreichte. Zweifellos hofft CI Games auf eine ähnliche oder bessere Resonanz mit dieser Fortsetzung.