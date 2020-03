Lords of the Fallen 2 aktuell für Playstation 5 und Xbox Series X in Entwicklung

Die Produktion von Lords of the Fallen 2 hat sich für den Publisher CI Games als echtes Hindernis erwiesen. Die ursprünglichen Entwickler Deck 13 mussten ihre Fortschritte 2018 an das Studio Defiant Development abtreten, allerdings haben die das Projekt im Mai 2019 niedergelegt und seitdem stand es in der Schwebe.

Jetzt scheint es jedoch wieder auf dem richtigen Weg zu sein, da ein internes Team von CI Games die nötigen Schritte unternimmt. Das Spiel ist aktuell für Playstation 5, Xbox Series X und PC in Entwicklung, wie aus einem polnischen Interview mit Strefainwestorow hervorgeht. Firmenpräsident Marek Tyminski berichtet darin, dass das Spiel bereits lauffähig sei:

"Wir rekrutieren derzeit an drei Standorten gleichzeitig, einschließlich Warschau, von wo aus unsere Studios [...] bald koordiniert werden. Letztendlich haben wir beschlossen, unser eigenes Team zu entwickeln und aufzubauen, Subunternehmern stellen jedoch Komponenten zur Verfügung. Wir beginnen gerade mit der Zusammenarbeit mit dem ersten Partner. Lords of the Fallen 2 wird in einem ähnlichen Produktionsmodell wie Sniper Ghost Warrior Contracts erstellt."

Was genau die letzte Aussage zu Sniper: Ghost Warrior bedeutet, das wissen wir nicht. Derzeit besteht das Team jedenfalls aus knapp 40 Mitarbeitern und obwohl bereits einiges an Vorarbeit geleistet wurde, ist dieses Spiel noch einige Jahre von der endgültigen Einführung entfernt.