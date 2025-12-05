Lords of the End Times DLC für Total War: Warhammer angekündigt

HQ

Angeteasert und erraten: In einem 25-jährigen Livestream gestern Abend enthüllte Creative Assembly ihr nächstes DLC und seine Hauptfigur auf mehr als eine Weise: den Usurpator, den Großen Verräter, den ersten Nekromanten und den Herrn aller Untoten – Nagash.

Für diejenigen, die mit dem Gesetz von Warhammer weniger vertraut sind: Er ist der Grund, warum die Untoten existieren, und er ist derjenige mit Logik und klarem Verstand, bei der die Implikation, dass andere Fraktionen langfristig gewinnen, nur eine Lösung hat: Jeder und alles muss sterben, um am Ende selbst den Sieg zu erringen.

The Lords of the End Times hat natürlich einen vollwertigen Trailer – allerdings ist es wichtig zu beachten, dass wir zwar loretechnisch in die Endzeiten, das Ragnarok der Welt, wo alles von bösen Göttern verschlungen und stirbt, nicht dasselbe ist wie das Franchise oder das Total War: Warhammer-Ende. Oder keinen weiteren Support oder keine Updates bekommen.

Und Creative Assembly hat Immortal Empires inzwischen viel zugänglicher gemacht, wie in ihrem neuen Erklärungsvideo zu Immortal Empires erklärt wird: