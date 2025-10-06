Lordbound: Die massive Skyrim-Mod endlich veröffentlicht

HQ

Für alle, die immer noch nicht genug Abenteuer aus dem vierzehn Jahre alten The Elder Scrolls V: Skyrim herausholen können, gibt es jetzt einen guten Grund, wieder einzutauchen. Eine neue Mod namens Lordbound, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung befindet, wurde endlich veröffentlicht.

Die Mod fügt über 60 Stunden neuer Inhalte hinzu, darunter eine völlig neue Landmasse namens Druadach. Die Spieler können sich auf mehr als 40 neue Quests, 50 neue Dungeons sowie einen komplett eigenständigen Soundtrack und eine Sprachausgabe freuen.

Laut den Entwicklern bietet Lordbound "die größte Hauptquest, die du je in Skyrim gespielt hast, mit Entscheidungen und Konsequenzen, die den Zustand des Tals verändern".

Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass die Mod noch in Arbeit ist, was bedeutet, dass einige Fehler und Ecken und Kanten bestehen bleiben könnten. Spieler, die mehr erfahren möchten, können die vollständigen Details auf der offiziellen Seite des Projekts lesen.