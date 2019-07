Lord of the Nazarick: Picross pixelt im Overlord-Anime

Unser guter Freund Martin war immer ein großer Fan der Picross-Rätselspiele, obwohl er mir die Faszination dahinter nie so richtig schmackhaft machen konnte. Entwickler Jupiter hat diese Woche ein neues Picross angekündigt, das sich um den Anime Overlord dreht. Den Youtube-Kommentaren zufolge sind selbst Fans ein bisschen von der Ankündigung überrascht, aber das muss ja noch nichts sagen.

In Picross Lord of the Nazarick löst man Logikrätsel, indem verschiedene Spielfelder in einer Tabelle markiert werden, bis letztlich ein Bild zum Vorschein kommt. Das Ergebnis ist die Verbindung zum eingangs erwähnten Anime, der Material für sage und schreibe 519 Rätsel bereitstellen soll. Unterschiedliche Modi gibt es auch, Fans dürften demnach eine Weile beschäftigt sein. Picross Lord of the Nazarick erscheint jedenfalls schon nächste Woche digital im Nintendo eShop, wohl für etwas unter zehn Euro.