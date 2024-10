Lord Farquaad könnte zurück sein in Shrek 5

HQ

Rumpelstilzchen, der Märchenprinz, die gute Fee und natürlich Lord Farquaad. Jeder Shrek-Film hatte seinen eigenen Bösewicht, und während die gute Fee mit ihrer Darstellung von I Need a Hero verblüfft haben mag, bleibt Lord Farquaad in den meisten unserer kollektiven Erinnerungen am stärksten.

Der verkümmerte Bösewicht schien am Ende des ersten Shrek sein Ende zu finden, aber der Schauspieler, der die Figur spielte, ist bereit für eine Rückkehr. Im Gespräch mit People sagte John Lithgow, dass er "in einer Minute Ja sagen würde", um der Besetzung von Shrek 5 beizutreten.

Lithgow erwähnte jedoch auch, dass er "nichts davon weiß und nein, ich bin kein Teil davon". Obwohl es also unwahrscheinlich ist, dass Farquaad wieder auftauchen wird, können wir immer hoffen, dass der pompöse Shorty zurückkehrt.