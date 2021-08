HQ

In der gestrigen Indie-World-Präsentation enthüllte Devolver Digital eine Nintendo-Switch-Version des Indie-Hits Loop Hero. Das taktische Abenteuer von Four Quarters soll noch in diesem Jahr offiziell auf dem Nintendo-Hybriden erscheinen, doch konkrete Details fehlen bislang. Anne hat sich im März mit dem Spiel befasst und dargestellt, warum plötzlich alle davon begeistert waren.