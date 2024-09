Lassen Sie mich diese Rezension mit einer sehr leicht verständlichen Beschreibung dessen beginnen, was dieses Spiel ist. Man nehme Mario Strikers, Mario Golf, Mario Tennis und Mario Slam Basketball, kombiniere die vier in einem Spiel, reduziere die Qualität und die mechanische Tiefe, ersetze dann die Mario-Besetzung durch die Looney Tunes -Truppe, und was du letztendlich erhältst, ist Looney Tunes: Wacky World of Sports. Es gibt vielleicht keinen besseren Weg, sich diesen Arcade- und simplen Sporttitel vorzustellen, und in dieser Beschreibung können Sie wahrscheinlich bereits viele der Stärken und Schwächen ableiten, die mit einer solchen Prämisse einhergehen.

Ich habe nur ein paar Stunden mit Wacky World of Sports gebraucht, um das Gefühl zu haben, alles gesehen zu haben. Das ist oft ein Trend bei kleineren Sporttiteln, aber hier wird er immer deutlicher. Das Hauptgericht ist das Acme Ultimate Cup. Dabei handelt es sich um ein Multisport-Turnier, bei dem du als einer von neun Looney Tunes Charakteren in Fußball, Tennis, Golf und Basketball gegeneinander antrittst. Du spielst jede Sportart einmal, wirst benotet und nach deinen Siegen und individuellen Leistungen bewertet und sobald alles gesagt und getan ist, steht ein Sieger fest.

Es gibt hier sehr wenig Tiefe und die einzige Möglichkeit, wie das Spiel versucht, die Dinge aufzupeppen, sind die Schwierigkeitsstufen der rivalisierenden Konkurrenten und die Tatsache, dassLooney Tunes jeder Stern auf der Grundlage seiner Stärke, seines Könnens und seiner Intelligenz bewertet wird. Das ist so ziemlich das Gleiche, was wir auch in Mario-Sporttiteln sehen, denn während Roadrunner unglaublich schnell ist, ist Wile E. Coyote (urkomisch und vielleicht grausam...) viel, viel intelligenter. Ein weiteres Beispiel aus der Praxis ist, dass die Stärke von Yosemite Sam bedeutet, dass er einen Golfball weiter schlagen kann als beispielsweise Lola Bunny, aber Lola ist im Basketball zweifellos besser darin, Dreier zu erzielen. Sicher, es gibt eine Vielzahl von Looney Tunes Levels und Karten, die man freischalten und auf denen man antreten kann, aber diese sind kosmetisch und haben im Gegensatz zu den Charakterbewertungen keinen Einfluss auf das Gameplay.

Also, das Gameplay. Beginnen wir mit dem, was ich für das Beste von allen halte: Tennis. Dies ist ziemlich einfach, da die Kamera die Position hinter Ihrer Seite des Spielfelds hält und Sie einfach dreidimensional herumwatscheln und Aufschläge und Schläge des gegnerischen Spielers zurückgeben, sei es durch Lobben, Flattern oder Topspinning des Balls als Antwort. Du kannst Schüsse dorthin richten, wo du sie haben willst, das Ganze aufpeppen, indem du eine zeitverlangsamende Mechanik verwendest, um Schüsse zu erreichen, die sonst unerreichbar wären, und Schüsse mit Superkräften einsetzen, um dir einen Punkt zu sichern. In diesem Modus gibt es eine ganze Menge Tiefe, und das Tempo bedeutet, dass es unterhaltsam und spannend ist, vor allem, wenn man die Acme Elemente zur Gleichung hinzufügt. Manchmal erscheint ein Ziel über dem Netz, das bei einem Treffer Hindernisse und Gefahren auf der Spielfeldseite der gegnerischen Mannschaft spawnt. Dabei könnte es sich um Dynamit handeln, das ein Spieler betäubt, wenn er darauf tritt, was bedeutet, dass ein gut platzierter Ball auf einem Dynamit fast unmöglich zurückzugeben ist. Es ist eine einfache Idee, die wirklich gut funktioniert und Tennis zu einem unbestrittenen Highlight für die Wacky World of Sports macht.

Als nächstes steht Fußball auf dem Programm. Es ist eine schlankere Iteration dessen, was wir in der Mario Strikers -Serie sehen, in der kleine Teams in engen Arenen gegeneinander antreten und versuchen, in kleinen Toren zu punkten, die von KI-Torhütern besetzt sind. Du kannst passen, Schüsse werfen, ausweichen oder angreifen (je nach Ballbesitz) und natürlich einen Schuss mit unterschiedlicher Kraft abfeuern, je nachdem, wie lange du die Angriffstaste gedrückt hältst. Du kannst auch hier einen ultimativen Schlag verwenden, aber das lässt sich mit einem gut getimten Tackle leicht stoppen. Es gibt hier wirklich nicht viel Tiefe, abgesehen von den zusätzlichen Herausforderungen, zu denen Acme Care-Pakete den Weg ebnen, indem sie Gefahren und Waffen in die Gleichung einführen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Football brauchbar ist und dazu neigt, mit Leichtigkeit zu fließen.

Es ist Golf, wo die Risse wirklich zu zeigen beginnen. Aus der Makroperspektive funktioniert dieser Sport wie ein Zauber mit einem einfachen mechanischen Aufbau, der viel Handlungsfähigkeit und geschickte Möglichkeiten der Spieler fördert. Es ist das Mikro, das diesen Sport wirklich torpediert. Es gibt absolut keine Putting-Tiefe, die die Frage aufwirft, warum es überhaupt vorgestellt wird, der Ball und die Wind-/Wetterphysik sind schrecklich und tun im Grunde nichts, was man erwarten würde, die Powerups und das Element der Verwendung von Acme Gegenständen fühlen sich unbedeutend und wie ein nachträglicher Einfall an, und das Platz- und Lochdesign fühlt sich uninspiriert und zu einfach an, um etwas Besonderes zu sein. Funktioniert es größtenteils als mechanisches Erlebnis? Ja. Macht es Spaß und kann es mit anderen Arcade-Golf-Adaptionen mithalten? Nein... Nicht wirklich.

Aber obwohl Golf ein Hit oder Miss ist, ist es Basketball, das am meisten zu wünschen übrig lässt. Dies ist der Modus, in dem es so aussieht, als hätte Entwickler Bamtang Games die größte mechanische Tiefe und den größten Fokus darauf gelegt, und letztendlich kommt es zu einem Erlebnis zusammen, das sich zu aufgebläht und unraffiniert anfühlt, um zu beeindrucken. Es gibt zu viele Eingaben, die ähnliche Dinge tun, die Kameraperspektive und die geringe Größe der Spielfelder bedeuten, dass es schwierig ist, alles im Auge zu behalten, was passiert, das Schießsystem ist selbst zu den besten Zeiten fehlerhaft und jedes Spiel ist in vier Viertel unterteilt, die in einem so schnellen Tempo vorbeifliegen, dass das Spiel vorbei ist, bevor man überhaupt merkt, dass es begonnen hat. Es ist ein überwältigender Albtraum im Training und bei weitem der schlimmste des Sportquartetts, das in Wacky World of Sports vorgestellt wird.

Während ich sagen würde, dass die lokale Multiplayer-Unterstützung ein positives und großartiges Feature ist, ist das Fehlen von Online-Multiplayer eine Enttäuschung. Sicherlich gibt es ein paar zusätzliche Möglichkeiten, in den Modi Challenges und eher ausstellungsähnlich zu spielen, aber es gibt nicht genug Möglichkeiten, dieses Spiel insgesamt zu genießen. Ja, die Charaktere sind immer noch zeitlos und werden auf authentische und brillante Weise angeboten, obwohl es schön gewesen wäre, Zugang zu mehr als neun zu haben (10 einschließlich Bonuscharakter Yosemite Sam ). Das Kartendesign ist eine Hommage an Looney Tunes Cartoons und Umgebungen und die Kulissen sind immer mit einer ganzen Sammlung von zusätzlichen und nischenhafteren Charakteren übersät, sogar Gossamer. Außerdem trägt der flotte und ikonische Titelsong viel zum Looney Tunes -Erlebnis bei, aber ein oder zwei zusätzliche Songs im Hintergrund zu haben, hätte viel dazu beigetragen, dass sich die Dinge frisch anfühlen.

Mit diesen Punkten im Hinterkopf macht Looney Tunes: Wacky World of Sports Lust auf mehr. Es gibt Momente und Teile des Spiels, die beeindrucken und sich auszeichnen, aber es gibt auch viele Bereiche, Mechaniken und Funktionen, die frustrieren oder enttäuschen. Es fühlt sich inhaltlich begrenzt und manchmal mechanisch mangelhaft an, aber es ist immer noch authentisch Looney Tunes und das allein bedeutet, dass es gelegentlich zum Lachen und Kichern anregt, wenn Sie loslegen, ein paar Schreie erzielen, ein paar Reifen werfen, abschlagen und ein paar Asse schlagen. Was soll ich sonst noch sagen, außer... That's all Folks!