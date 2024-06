Looney Tunes geben dem Sport in diesem Herbst eine verrückte Note

Während der Sommer oft die Zeit ist, in der der Sport glänzt, hat Nintendo gerade verraten, dass wir uns auf den Herbst freuen können, um ein völlig neues Sporterlebnis zu erleben.

Im Rahmen der laufenden Nintendo Direct wurde gerade bestätigt, dass Looney Tunes: Wacky World of Sports irgendwann in diesem Herbst auf Switch erscheinen wird. Es wird mindestens Basketball, Fußball und Tennis als spielbare Aktivitäten enthalten und eine Vielzahl von ikonischen Charakteren als spielbare Figuren sehen, darunter Daffy Duck, Bugs Bunny, Porky Pig, Lola Bunny, Wile E. Coyote, Roadrunner und Sylvester the Cat.

Da es sich um einen Looney Tunes -Titel handelt, könnt ihr davon ausgehen, dass sich die typische Verrücktheit einschleicht, unter anderem indem man Ambosse auf die Spieler wirft und die gesamte Aufstellung von Acme entfesselt, um weitere Verwüstung anzurichten.

Wirst du Looney Tunes: Wacky World of Sports spielen?