Looksmaxxing-Influencer Clavicular wird angeklagt, während eines Livestreams angeblich auf einen Alligator geschossen zu haben

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Nachdem er zuvor Kritik dafür auf sich gezogen hatte, während eines Livestreams Ende März angeblich auf einen Alligator geschossen zu haben, wurde der looksmaxxing-Influencer Braden "Clavicular" Peters im Bundesstaat Florida wegen unrechtmäßigen Abfeuerns einer Schusswaffe angeklagt.

Laut BBC News wurde Clavicular dokumentiert, wie er am 26. März in einem Wildschutzgebiet in Florida eine Schusswaffe einsetzte, wo er angeblich von einem Luftboot aus auf einen Alligator im Sumpfwasser geschossen soll. Im Bundesstaat Florida kann der unrechtmäßige Einsatz einer Schusswaffe und an öffentlichen Orten zu weniger als einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 1.000 Dollar führen, was genau die Gründe sind, für die Clavicular angeklagt wird.

Es ist unklar, womit der Influencer in Bezug auf diese Vorwürfe rechnen muss, da seine Anwälte die Haltung einnehmen, er habe "den Anweisungen eines lizenzierten Airboat-Guides gefolgt" und dass "weder Tiere noch Menschen verletzt wurden".

Der Influencer könnte dennoch in Schwierigkeiten geraten, da er in letzter Zeit kriminelles Verhalten gezeigt hat, unter anderem Anfang März, als er in Südflorida wegen Körperverletzung festgenommen wurde, weil er einen Streit zwischen zwei Frauen gefördert und diesen dann online mit seinem Publikum geteilt hatte. In dieser Situation wurden zwei seiner Accounts von YouTube gesperrt.