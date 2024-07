HQ

Longlegs ist der jüngste hochkarätige Versuch zu beweisen, dass das Obergenre Horror und Thriller mehr sein kann als nur billiger Horror und Gore, und ich kann mit Sicherheit und einem langen Seufzer der Erleichterung sagen, dass es gelingt.

Diejenigen, die die virale Marketingkampagne von Longlegs ' verfolgt haben (ein großes Lob geht an das Team dahinter), haben wahrscheinlich bereits Oz Perkins' neuesten und bei weitem besten Regieausflug gesehen. Für diejenigen, die es noch nicht getan haben, werde ich diese Rezension so spoilerfrei wie möglich halten, um den Vorhang vor dem Anschauen nicht zurückzuziehen - und das sollten Sie beobachten.

HQ

Von Anfang an herrscht eine intensive Atmosphäre von etwas Bedrohlichem, das sich außerhalb der Wahrnehmung des Publikums befindet. In der Peripherie lauernd oder in dunklen Ecken versteckt, gibt es einen allgegenwärtigen Schleier des Grauens und ein Gefühl der Nähe zu etwas Gefährlichem und Bösem.

Werbung:

Nach Jahrzehnten beginnen scheinbar unzusammenhängende Morde zusammenzukommen und ein breiteres Netz zu spinnen. Das FBI setzt eine Task Force ein, um die einzige Verbindung aufzuspüren - einen Mörder, der unter dem Pseudonym Longlegs unterschriebene Briefe an den Tatorten hinterlässt. Das ist der Moment, in dem Maika Monroes frischgebackene Agentin Lee Harker auf den Fall aufmerksam wird, mit einer unheimlichen Fähigkeit, Gefahren zu wittern, und einem fast übernatürlichen Verständnis für Longlegs ' unheimliche Rätsel, das sie tiefer in die brutalen Morde hineinzieht und der Wahrheit ihrer dunklen Natur vielleicht schneller näher kommt, als ihr oder ihren Kollegen lieb war.

Als Führer des Publikums zu den Dingen, die gerade außerhalb seines Verständnisses liegen, ist Harkers detektivisches Geschick zugegebenermaßen manchmal etwas zu viel, aber die gründliche und gut geschriebene Handlung von Perkins lässt diese Instinkte nicht unerklärt, und tatsächlich deuten sie auf ein größeres thematisches Bild innerhalb des Films hin.

Als Harker beginnt, die FädenLonglegs der Morde zu entwirren, werden das Publikum und das FBI mit der Erkenntnis konfrontiert, dass es sich beiLonglegs nicht um einen selbstgefälligen Mörder handelt, der die Behörden verhöhnt, ähnlich wie die Zodiacs der Welt, sondern um etwas vielleicht Unheimlicheres. Sowohl methodisch als auch geistesgestört, ist Longlegs ein Verrückter, der in böswilliger Absicht handelt. Das Rätsel hier wird nicht gelöst werden - obwohl es so sein muss, um den Täter zu fassen - da es ein wesentlicher Bestandteil der Morde selbst ist.

Werbung:

Ich kann mit Zuversicht jeden, von den größten Gruselfans bis hin zu den Horror-Skeptikern, dazu auffordern, sich den Film anzusehen - es ist einer der schönsten jüngsten Filme des Genres, der sich in dieser Hinsicht stark an Fargo orientiert und sowohl im auditiven als auch im visuellen Sinne extrem gut komponiert ist. Ein tadellos spannender Soundtrack eignet sich für eine Kinematografie, die sowohl wunderschön als auch zielstrebig ist. Dieser Film ist so etwas wie eine Meisterklasse in der Nutzung von leerem Raum, Beleuchtung und Ecken, um Angst zu erzeugen, mit Charakteren, die oft an leeren, dunkel beleuchteten Orten spielen, während sie sich über die grausame Spur von Longlegs ' Taten ergießen. Und abgesehen von dieser fachmännischen Rahmung bewegt sich die Kamera, wenn sie sich selbst bewegt, losgelöst von unseren Figuren mit einem voyeuristischen Touch, der das Gefühl verstärkt, dass Harkers Leben in ständiges Chaos und Unbehagen gestürzt wird.

Es gibt viele großartige Leistungen in dem Film, aber keine sticht mehr heraus als Nicolas Cages titelgebender Serienmörder, und ich denke, er leistet wunderbare Arbeit, um den verrückten, überlebensgroßen und geradezu gruseligen Charakter zum Leben zu erwecken. Vor allem, wenn man bedenkt, wie zweischneidig der Schwert-Hype sein kann, ist es wirklich lobenswert, diese Art von Charakter so gut zu spielen.

Davon abgesehen denke ich, dass Cages Longlegs, wie bei Horror und Thriller im Allgemeinen, ein gutgläubiges, investiertes Anschauen erfordert, um zu funktionieren, und obwohl ich persönlich denke, dass seine Leistung genau richtig für die Rolle ist, kann ich mir leicht vorstellen, dass es bei einem breiteren Publikum eine Art Marmite-Faktor sein wird. Darüber hinaus ist einer meiner größeren Fehler an dem Film, wie früh er seine Karten zeigt, und es gibt keinen offensichtlicheren Grund dafür als für seinen Umgang mit Cage, dessen Darstellung ich gerne sparsamer über einen längeren Zeitraum gesehen hätte, so dass seine letztendliche Enthüllung härter hätte treffen können.

Ich glaube nicht, dass es die Landung im letzten Drittel und vor allem im Viertel des Films ganz schafft, aber ich kann nicht sagen, dass die Wahrheit über die Morde nicht gut und immer wieder von Anfang an bei den aufmerksamen Zuschauern verankert ist. Obwohl ich glaube, dass die Geschichte mit einem anderen, humanistischeren oder psychologischeren Schluss hätte besser abschneiden können, ist es faule Kritik, etwas zu bemängeln, was nicht da ist, vor allem, wenn das, was da ist, alles andere als schlecht ist, und obwohl es nicht ganz erfüllend, sicherlich nicht unbefriedigend ist.

Eine Collage von Dingen, die man flüchtig, aber nicht ganz sieht, Longlegs ist ein Film mit einem tiefen Verständnis für die kleinen Ängste des Geistes, und er weiß mit fachmännischer Präzision, wie er sie ausnutzen kann. Alles, von der Filmmusik bis zum Setting, ist zielgerichtet und wirkungsvoll, und es beweist mir, dass das, was oft als "einfacheres" Kinogenre angepriesen wird, einen Platz für die Schönheit hat, um in der rechten Hand der Angst zu sitzen, und in der Tat nur dazu dient, ihre Wirkung zu vertiefen.