Longdue Games, gegründet von den Machern von Disco Elysium, kündigen ihre Crowdfunding-Kampagne für ihr nächstes Spiel an

Eines der seltsamsten und dunkelsten Kapitel in der jüngeren Geschichte der Videospiele war der abrupte Ausstieg und der anschließende Rechtsstreit zwischen den Machern von Disco Elysium und ZA/UM. Dieser Rechtsstreit zerstörte die Hoffnungen der Spieler auf eine Fortsetzung eines der wichtigsten CPRGs der Geschichte, aber seine Hauptideologen waren weit davon entfernt, das Handtuch zu werfen, und beschlossen, mit anderen Branchenveteranen ein neues Studio namens Longdue Games zu gründen, und heute präsentieren sie ihren ersten Titel.

Hopetown, wie es genannt wird, wird ein immersives RPG von großer erzählerischer Komplexität und großer emotionaler und psychologischer Aufladung sein. Seine Schöpfer bezeichnen es als den spirituellen Nachfolger von Disco Elysium. "Durch die Verschmelzung der rohen emotionalen Tiefe und psychologischen Komplexität von Disco Elysium mit dem philosophischen Reichtum und der erzählerischen Komplexität von Planescape: Torment lädt dieses neue psychologische RPG die Spieler in eine unvergessliche Welt ein, in der Geschichten Waffen sind, Entscheidungen durch die Umgebung fließen und Licht und Dunkelheit aufeinanderprallen, nicht nur unter den Bewohnern, sondern auch in ihnen."

Aber damit Hometown Realität werden kann, braucht Longdue die Unterstützung der Spieler, weshalb es eine Kickstarter-Kampagne startet, um die Entwicklung des Spiels voranzutreiben. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, auf welcher Plattform es stattfinden wird, aber diejenigen, die sich rechtzeitig über die Website von Longdue für die Pre-Launch-Crowdfunding-Kampagne registrieren, erhalten ersten Zugang zu einer begrenzten Anzahl von Belohnungen, die kurz vor dem Börsengang der Crowdfunding-Kampagne privat verfügbar sein werden.

Interessiert an einem spirituellen Nachfolger von Disco Elysium, der von den ursprünglichen Schöpfern von Disco Elysium entwickelt wurde?