Lonesome Village bekommt ein Veröffentlichungsdatum in charmantem Video

Ogre Pixel hat viel Aufmerksamkeit für ihren kommenden Titel Lonesome Village bekommen, der auf den ersten Blick wie ein Abenteuer aussieht, das von The Legend of Zelda: Link's Awakening inspiriert ist. Und während es absolut Ideen zu geben scheint, die von Links brillantem Abenteuer mitgebracht wurden, steht dieses für sich.

Die große Wendung ist, dass es keine Schlachten gibt, also wirst du Dörfer retten und ein Geheimnis auf andere Weise aufdecken. In einem brandneuen Trailer wird endlich das Veröffentlichungsdatum enthüllt, und es stellt sich heraus, dass wir nicht lange warten müssen, um zu sehen, ob es so lustig ist, wie es aussieht.

Lonesome Village erscheint am 1. November für PC, Switch und Xbox. Schauen Sie sich das Video und eine Auswahl an Screenshots unten an.