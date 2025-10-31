Lonely Mountains: Snow Riders überrascht mit DLC-Veröffentlichung im schottischen Stil

HQ

Kürzlich wurde bestätigt, dass der Indie-Nachfolger des Entwicklers Megagon Industries, Lonely Mountains: Snow Riders, eine Million Spieler auf PC und Xbox Series X/S erreicht hat, den beiden Plattformen, auf denen das Spiel veröffentlicht wurde. Jetzt, nachdem er sich in diesem Erfolg gesonnt hat, hat der Entwickler zwei zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Zu Beginn wurde überraschend ein DLC veröffentlicht, der als Highlands bekannt ist und die Spieler in die atemberaubende schottische Wildnis entführt, um sich neuen Herausforderungen auf einem neuen Berg zu stellen und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Es bietet vollständige Multiplayer- und Bestenlisten-Unterstützung und Sie können diesen DLC noch heute auf PC und Xbox für 7,49 € ergattern. Schaut euch den DLC-Trailer unten an.

Ansonsten wurde bestätigt, dass Lonely Mountains: Snow Riders irgendwann auch auf PS5 kommen wird. Wir wissen nicht wann, nur, dass das "Release-Datum bald folgen wird".

Wenn Sie noch nicht Snow Riders gespielt haben, lesen Sie unbedingt unsere Rezension, um zu sehen, warum dieser Indie-Hit Ihre Zeit wert ist.