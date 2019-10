Lonely Mountains: Downhill radelt ab 23. Oktober bergab

Thunderful Publishing und Megagon Industries entwickeln ein Extremsport-Mountainbike-Spiel namens Lonely Mountains: Downhill, das am 23. Oktober für PC (via Steam), PS4 und Xbox One erscheint. In diesem Spiel geht es darum, möglichst schnell und unbeschadet die Ziellinie zu erreichen, allerdings stehen auf unserer Abfahrt zahlreiche Hindernisse im Weg. Wer nicht abstürzen will muss sich konzentrieren und in jeder Situation die Risiken abwägen. Der Entwickler enthüllte außerdem einem sogenannten Nachtmodus, der uns mit reduzierter Sichtbarkeit den Berg hinabschickt. Nur ein Scheinwerfer führt unser Fahrrad nach unten, als ob auf den Pisten nicht schon genug Hindernisse auf uns warten würden... Benutzer von Xbox Game Pass erhalten den Titel übrigens direkt am ersten Tag im Rahmen ihres Microsoft-Abos.

