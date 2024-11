Londoner Pendler können eine Fahrt mit einem von der PS5 inspirierten U-Bahn-Waggon unternehmen

HQ

Wenn du dich zwischen jetzt und dem 7. Januar in London befindest, könntest du vielleicht daran interessiert sein, in den Tube Victoria Line zu steigen, um auszuchecken und in einem einzigartigen PlayStation-Wagen mit Logo zu fahren.

Sony hat sich mit Transport for London zusammengetan, um eine von der PS5 inspirierte Übernahme von Waggons für Züge zu entwickeln, die auf der Strecke verkehren, wobei die Sitze des Wagens ein überarbeitetes Muster von Cross, Square, Circle und Triangle erhalten, während andere Sitze eine Basis mit dem Satz "Play has no limits" haben.

Der Wagen ist seit heute in Betrieb und wird es auch für etwa sechs Wochen bleiben, also schaut auf jeden Fall in den Underground hinunter, wenn ihr diesen Winter eine von PlayStation inspirierte Fahrt zur Arbeit erleben wollt.

