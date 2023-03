London Games Festival hat sein Official Selection-Line-up enthüllt

HQ

Die 30 Spiele, aus denen sich die London Games Festival Official Selection zusammensetzen, wurden enthüllt. Diese Titel und Apps stehen für Qualität, Innovation und Vielfalt und verteilen sich auf fünf Kategorien. Best of British, High Energy, Historical Adventure, International Innovators und Pixel Power.

Jedes der Spiele wird ab Beginn des London Games Festival am 29. März über eine Online-Showcase-Site ausprobiert werden können, wobei einige Spiele sogar vollständige Demos veröffentlichen, um das Event zu begleiten. Was die Spiele betrifft, sind sie wie folgt:

Best of British:





Wache



Zeit Mannschaftsspiele



John Wyndhams The Kraken Wakes



Mechinus



Glam Verfolgungsjagd



Rhythmustürme



Hohe Energie:





Kaku: Uraltes Siegel



Robobeat



Narrenziel



Squadblast



Dämonenschule



Historische Abenteuer:





Lass mich raus



Es ist ein Wrap!



Brauin



Mexiko, 1921: Ein tiefer Schlaf



Crime O'Clock



Schlosshandwerk



Mitternachtsmädchen



Internationale Innovatoren:





Verlorene Zwillinge 2



Geschichten von Blossom



Paläo-Kiefern



Für immer verloren



Ausbaggern



Bramble: Der Bergkönig



Erwachen der Arktis



Geschenk



LetterMe



Pixel Power:





Verfallsgefäße



Bilkins' Torheit



Der Tartarus-Schlüssel



Mega City Polizei



Gourdlets



Die London Games Festival findet zwischen dem 29. März und dem 9. April statt, und einige dieser Spiele werden sogar zwischen dem 4. und 5. April auf der Platform Bar in Shoreditch präsentiert.