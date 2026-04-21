London Games Fest 2026: Hat das Vereinigte Königreich endlich einen würdigen EGX-Nachfolger?

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Es mag seltsam klingen, aber die britische Spieleindustrie hat in den letzten Jahren eine riesige Lücke erlebt. Seit EGX und seine kleineren, auf Indie ausgerichteten Rezzed-Events durch die Fusion mit der MCM Comic Con zusammengebrochen oder vergessen wurden, gab es im Vereinigten Königreich eigentlich kein wichtiges jährliches Event, bei dem die Spielebranche und die Community zusammenkommen können, um das kreative Medium zu feiern, für das sie eine große Leidenschaft teilen. Glücklicherweise haben wir, während der britische Spielesektor weiter aufblüht, einen stärkeren Fokus und Fokus darauf gesehen, diese Lücke im Markt zu schließen, wobei die neueste Version das London Games Fest ist.

Dies ist eine einwöchige Veranstaltung, bei der Entwickler und Studios, von denen die meisten aus Großbritannien stammen, in die Hauptstadt strömen, um Ideen auszutauschen und ihre kommenden Arbeiten vorzustellen – alles, bevor die Woche mit den hoch renommierten BAFTA Games Awards abgeschlossen wird. Was als ehrgeizige Idee mit Unterstützung des Bürgermeisters von London begann, hat sich zu vielleicht dem besten Spiele-Event entwickelt, das das Vereinigte Königreich zu bieten hat.

Im Laufe der Woche werden die Teilnehmer mit allen möglichen Vorträgen und Panels von Branchenführern verwöhnt, bevor am Donnerstag und Freitag New Game Plus ankommt, einer Miniatur-Convention mit Fokus auf AA und Indie. Ehrlich gesagt ist es, als wäre Rezzed, nun ja... rezzed. Für 2026 wurde die Aktion auf die Ausstellung White City verlagert, eine wunderschöne Halle mit Platz für rund 120 Aussteller, große und kleine, um ihre leidenschaftlichen Projekte zu präsentieren. Von den schottischen 4J Studios, die den mit Spannung erwarteten Minecraft-Herausforder Reforj herstellen, bis hin zum in Bristol ansässigen Friday Sundae, der derzeit hart arbeitet und hofft, bis Ende 2026 das äußerst charismatische There Are No Ghosts At The Grand zu liefern. Sogar Devolver Digital war vor Ort, um Dark Scrolls und Heave Ho 2 vorzustellen, unterstützt von persönlichen Auftritten von Volvy und The Lamb aus Cult of the Lamb.

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Das New Game Plus-Event fühlte sich wie ein frischer Wind an, eine Rückkehr zu der Form der britischen Spieleconventions, die in den letzten Jahren zugunsten der eher konsumorientierten und popkulturorientierten MCM Comic Con unter den Teppich gekehrt worden waren. Mit den Tausenden von Teilnehmern und der Unterstützung einer so breiten Palette von Entwicklern und Publishern scheint es auf jeden Fall nur einen Weg für die Veranstaltung zu geben; Und das ist nach oben.

Am folgenden Tag folgte der größte Abend der britischen Spiele. Die BAFTA Games Awards verwandelten Londons South Bank in ein wahres Who's Who aus dem globalen Spielesektor, mit Sandfall Interactive zur Feier von Clair Obscur: Expedition 33, AdHoc präsentierte Dispatch ins Rampenlicht, Hazelight unterstützte Split Fiction – die Liste ließe sich fortsetzen. Von den talentierten Entwicklern über die charismatischen Darsteller bis hin zu den ruhigen Führungskräften brachte die Show alle zusammen zu einer Show, die überraschte, Emotionen vermittelte und vor allem die Besten und Klügsten des Gamings feierte.

Es gab nie Zweifel an den Absichten der BAFTA Games Awards, denn sie lieferten eine ruhige, gut strukturierte und ausgewogene Show, die jedem die gebührende Anerkennung zollte, ohne sich durch ehrlich gesagt zu viele Enthüllungen und Ankündigungen zu verlieren. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch einige Highlights gab, mit beeindruckenden Darbietungen talentierter Musiker und Sänger und sogar der weltweiten Enthüllung des Titelsongs von 007 First Light, gesungen von Lana Del Ray. Das Gleichgewicht war außergewöhnlich, die Serie bot innerhalb von etwa zwei Stunden zahlreiche Auszeichnungen und besondere Momente.

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Die letzten Jahre waren für den Spielesektor im Vereinigten Königreich etwas unausgewogen, aber wenn man nach der London Games Fest Woche geht, sieht es definitiv besser aus. Wie die Serie weiter wachsen, aufblühen und sich weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten, aber die geschaffene Plattform und das gelegte Fundament sind bewundernswert und spannend. Mit diesem Format gibt es Raum, damit das London Games Fest schließlich zum Ort im Land wird, an dem die Branche jährlich gefeiert wird, und indem die Verbindung der Zusammenhänge und bekannte, aber einzigartige Ereignisse zu diesem stimmigen Ganzen verbunden werden, wird die Hauptstadt zu einem unglaublich aufregenden Ort, wenn Mitte April beginnt.

Aber wird es weiterhin expandieren können, werden Format und Skalierung funktionieren, wenn große Namen und Spieler anfangen, das eher auf Indie und kleinere Skalen fokussierte New Game Plus zu übernehmen? Das ist alles schwer zu bestimmen, aber so wie es ist, ist es eine wunderbare Möglichkeit, alles rund um Videospiele im Vereinigten Königreich zu feiern, wenn die Ereignisse in der Stadt verteilt sind, bevor sich alle zu der oft letzten großen Preisverleihung der Saison versammeln, und ehrlich gesagt kann ich es kaum erwarten, dass die Action 2027 zurückkehrt.