Lollipop Chainsaw Schöpfer: Zensur ruiniert Spiele

Trotz Protesten ist Zensur in der Gaming-Welt immer häufiger geworden. Einige Spieler nutzen die Gelegenheit, um den Inhalt abzuschwächen und kleine, aber nicht unbedeutende Details zu ändern, um sie an neue Standards anzupassen. Capcom hat dies zuletzt mit Onimusha 2 getan, was zu starken Gegenreaktionen einiger Fans führte und das ist etwas, das Lollipop Chainsaw -Schöpfer Yoshimi Yasuda jetzt offen kritisiert.

Zu X schreibt Yasuda:

Daher würde die Zensur eines dieser Elemente den Kern unserer Arbeit beschädigen, und das ist etwas, was ich niemals akzeptieren kann. Der Grund, warum ich mich dafür eingesetzt habe, das Spiel bis zum Ende unzensiert zu halten, war, dass wir, das ursprüngliche Team, eine klare Vision für diese Arbeit hatten.

Yasuda betonte, dass sie hart an der neuen Version von Lollipop Chainsaw gearbeitet haben, um die Essenz des Spiels zu bewahren und bei nichts Kompromisse einzugehen, auch wenn es von einigen als kontrovers angesehen werden könnte. Yasuda weist auch darauf hin, dass nur eine kleine Minderheit tatsächlich zensierte Versionen der Spiele wünscht und dass Entwickler in erster Linie auf die Fans der Serie Rücksicht nehmen sollten.

