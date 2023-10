Lollipop Chainsaw RePOP wird den Kampf des Spiels überarbeiten

Vor kurzem berichteten wir, dass das kommende Lollipop Chainsaw RePOP eher als Remaster denn als vollwertiges Remake betrachtet werden würde. Obwohl keine weiteren Details genannt wurden, schien es für einige weniger große Änderungen zu bedeuten und dem Kultklassiker einen neuen Anstrich zu geben.

In einem neuen Beitrag auf Twitter/X enthüllte Game Designer Yoshimi Yasuda jedoch, dass die Kämpfe für das Remaster überarbeitet werden. In einem Statement sagte er: "Wir möchten die Kämpfe so umgestalten, dass sie den Konsolen-Actionspielern von heute gefallen werden, wie z.B. die Beseitigung jeglicher Trägheit in Kettensägenkämpfen mit Geschwindigkeitsanpassung, die Verbesserung des Eingabe-Timings für Cheerleading- und Kettensägen-Kombo-Angriffe sowie die Verbesserung der Kamerabewegung."

Das klingt nicht nach einer kompletten Überarbeitung der Kämpfe des Spiels. Vielmehr scheint es, dass wir nur ein schnelleres Tempo sehen werden, um mit den Zoomer-Gehirnen Schritt zu halten. Dennoch ist es gut zu wissen, dass die Tatsache, dass das Spiel ein Remaster gegenüber einem Remake wird, nicht bedeutet, dass wir nur ein paar nette neue Grafiken bekommen.