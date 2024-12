Lollipop Chainsaw RePOP, um bald den Fotomodus zu aktivieren

HQ

Juliet Starlings Wiederauferstehung in Lollipop Chainsaw RePOP in diesem Jahr war eine großartige Nachricht für die Fans dieser verrückten Rache-Action-Geschichte, auch wenn sie hinter dem zurückblieb, was sich viele bei der Veröffentlichung erhofft hatten.

Dragami Games hat jedoch weiter an dem Spiel gearbeitet, und jetzt berichtet Director Yoshimi Yasuda auf seinem X-Account, dass ein Fotomodus "bald" zum Spiel hinzugefügt wird.

Der Fotomodus ist zwar nicht das notwendigste Feature, aber etwas, das Fans des Spiels interessieren wird, da seine farbenfrohen Zwischensequenzen (ganz zu schweigen vom Design des attraktiven Protagonisten) sicherlich für eine Galerie kurioser Screenshots sorgen.

Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details, aber Yasudas Worte deuten darauf hin, dass dieses Update nur noch wenige Wochen entfernt ist.